Salvata da un salernitano mentre la sua auto prende fuoco: "A Federico devo la vita"

Ha voluto conoscere il ragazzo che le ha salvato la vita Antonietta Lepore, residente a Monsummano Terme, in Provincia di Pistoia, che lo scorso 24 maggio è stata protagonista di un incidente stradale a Ponte Buggianese in cui ha riportato gravi ferite. L'auto, dopo l'impatto, ha preso fuoco e solo l'intervento di Federico Pappacena, 35enne di Sarno che si trovava a transitare in zona, ha evitato il peggio.

La storia

Estratta dalla sua auto prima che prendesse totalmente fuoco, Antonietta è stata poi condotta in ospedale per le cure del caso, dove ha subito un intervento per l'asportazione della milza. Fino a settembre, inoltre, dovrà usare l’ossigeno per via di un trauma riportato ai polmoni. In tutti questi giorni in ospedale, però, Antonietta non ha dimenticato il suo angelo custode: "A un certo punto - ha detto al quotidiano Il Tirreno - dal finestrino un uomo mi disse che dovevo uscire velocemente e io risposi che non ce la facevo". Dopo una lunga ricerca è arrivato il "contatto" con Federico Pappacena nella la trasmissione di Rai1 "La vita in diretta", condotta da Alberto Matano. "A Federico, dirigente d'azienda nel settore dell'alta moda, le più vive congratulazioni del Sindaco Giuseppe Canfora e dell'amministrazione Comunale, per il suo grande gesto eroico".