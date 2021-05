"Feel the wind" è l'atto finale di Reborn, il primo disco solista del pianista salernitano Andrea Barone

Il brano è stato concepito dal compositore al pianoforte, in un momento per lui particolarmente difficile, ed è, nei fatti, il lieto fine, l’ultima scena, di un film sulla rinascita in cui il protagonista è ormai pronto per rigenerarsi definitivamente

“Feel the wind” è l’ultima traccia del disco Reborn, in uscita il prossimo 28 maggio, di cui rappresenta l’atto di definitiva e completa rinascita. Il brano è cantato Emanuele Durante, e si presenta come un vero e proprio inno alla vita, in cui testo e musica si legano tra loro in un pop intenso ed emozionale, in cui testo e musica si legano tra loro in un pop intenso ed emozionale, offrendo una serie di inviti alla leggerezza e di rimedi, semplici quanto profondi, per affrontare piccole e grandi difficoltà quotidiane, in una sorta di manuale musicale per la gioia di vivere che l’autore rivolge a sé stesso e all’ascoltatore. “Sorridi, accarezza un cane, chiama un amico, prenditi una pausa…”

La curiosità

Il brano è stato concepito da Andrea Barone al pianoforte, in un momento per lui particolarmente difficile, ed è, nei fatti, il lieto fine, l’ultima scena, di un film sulla rinascita in cui il protagonista è ormai pronto per rigenerarsi definitivamente. Ha sonorità tranquillizzanti e morbide, in particolare nella prima parte, in cui il pianoforte e le tastiere dialogano con la batteria elettronica e il basso, mentre la melodia dolce e diretta e le parole del cantato cercano di trasmettere conforto e sollievo. Nella seconda parte entrano la batteria acustica e suoni orchestrali, il sound diventa più epico e solenne: ora è il momento di reagire, godere della vita, amare, andare avanti. “Senti il vento quando la vita ti colpisce,” recita il ritornello “e vedrai che tutto passa. Appena il tempo di una canzone…”

Il commento

Emozionato Barone che spiega: "La musica e la canzone (questa o qualsiasi canzone) sono intese quindi come medicina per l’anima, strumento di conforto e rigenerazione. Il brano vuole essere una letterale “ventata” di ottimismo e di speranza per chiunque potesse averne bisogno. Il suo significato potrebbe forse anche legarsi, ma in maniera non intenzionale, essendo stato scritto due anni fa, al momento particolare e difficile che chiunque in questo periodo sta vivendo". Barone ha scritto testi e musiche del brano, lo ha arrangiato insieme a Vincenzo Siani e ha suonato il pianoforte. La voce è di Emanuele Durante, mentre i musicisti sono: Stefano Torino alle chitarre, Joe Sorrentino alla batteria, Giuseppe Desiderio al basso. La canzone è stata registrata e mixata da Vincenzo Siani presso il Trees Music Studio di Cava de’ Tirreni (SA), masterizzata da Davide Barbarulo presso il 20Hz-20kHz Mastering Lab di Napoli. Il videoclip sarà realizzato da Guglielmo Lipari.