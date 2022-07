Femminicidio, a Salerno una sfilata per non dimenticare Anna Borsa

Si terrà questa mattina, alle 11:30, nei locali dell'associazione "La Fenice" (in via Principessa Sichelgaita, 76, a Salerno) la conferenza stampa di presentazione della sfilata di moda e di gioielli in ricordo di Anna Borsa, giovane di Pontecagnano Faiano vittima di femminicidio.

L'iniziativa

L'evento, in programma mercoledì 27 luglio nei locali della stazione marittima di Salerno a partire dalle 21, sarà presentato dal direttore artistico e presidente dell'associazione "La Fenice", Giovanni Falcone, dalla sua collaboratrice, Benedetta Moscariello, dai presentatori della serata, Giovanni Novella e Lella Ventura, e da Enzo Borsa, fratello di Anna Borsa.