Fenimprese Salerno, lunedì l'inaugurazione della prima sede amministrativa

Si terrà il 18 dicembre alle ore 18:30, in Via Generale Gonzaga a Salerno, l’inaugurazione della nuova sede amministrativa e della prima sede operativa di FenImprese Salerno, al suo quarto anno di presenza sul territorio provinciale, con l’attuale direttivo. All’inaugurazione saranno presenti i vertici nazionali di FenImprese, Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale, Andrea Esposito, direttore nazionale, e Simone Razionale, coordinatore e saranno illustrati i temi particolarmente rilevanti per tutte le aziende e professionisti italiani.