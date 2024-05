Da Firenze a New York: doppia tappa per l'artista salernitano Mangone

L'artista salernitano Fernando Mangone ritorna a Firenze per la presentazione dell'Atlante di Arte Contemporanea fra gli Artisti Internazionali con quotazione ufficiale al Metropolitan Museum of Art di New York. Successivamente, il 25 maggio, il volume sarà presentato nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum a New York. In questo ritorno, porta con sé non solo il libro, ma anche la memoria e il ricordo, incarnati nelle sue grandi tele illuminate dai suoi splendidi colori. Le opere sono interpretate ed eseguite con il suo gesto libero e sicuro, con la sua fantasia e creatività capaci di dare vita e pulsione, trasformando ogni cosa, ogni immagine, in vera ed autentica emozione.

La pittura di Mangone è rock, è psichedelica, un omaggio agli anni della sua gioventù, ai suoi viaggi per le città d’Italia e d’Europa, agli anni belli e ormai lontani dell’Accademia e dei suoi primi successi artistici. Firenze, la città che lo ha accolto ed ospitato per oltre dieci anni e che ancora porta nel cuore per le emozioni che gli ha offerto, per le sue bellezze storiche ed architettoniche, per le sue atmosfere magiche e suggestive. Da questa premessa nasce dunque il sentito omaggio di Fernando Mangone alla città di Firenze, quasi un doveroso ringraziamento per quanto ricevuto, per la ricchezza artistica di cui ha potuto usufruire, per le intense emozioni qui vissute e condivise.