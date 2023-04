L'artista Fernando Mangone dona un ritratto al difensore dell'Inter Acerbi

"Un giorno sei giovane, spensierato, giochi in serie A, vai come un treno e ti senti indistruttibile. Poi all’improvviso ti senti invece il più debole, inerme, quasi inutile. È la storia di Francesco Acerbi, una storia carica di emozioni e di rinascite". È il racconto dell'artista altavillese Fernando Mangone, che, in occasione di Salernitana-Inter, ha donato al difensore della squadra nerazzurra un ritratto a lui dedicato. "Francesco Acerbi poteva lasciare anche il calcio, il cancro non lo aveva risparmiato, ha lottato tanto, interventi e Chemio, è tornato in campo. Lui ama i colori della Lazio, lui ama la Lazio e lo ha dimostrato in tante occasioni".

La donazione

"Durante la visita - racconta Mangone - Acerbi ha generosamente donato la sua maglia autografata, che sarà esposta al Museo del Calcio di Santa Maria di Castellabate. Ha saputo essere più forte della malattia: Francesco Acerbi è uno dei testimonial per la campagna di prevenzione e su quanto sia opportuno e necessaria la diagnosi precoce e una progressiva sensibilizzazione ai controlli periodici. Ancora una volta l'arte diventa specchio della vita. Pittura e sport si incrociano nel dinamismo del colore. Attraverso la collezione ispirata agli eroi del calcio, celebrò la straordinarietà dell'umanità".