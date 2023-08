Ferragosto 2023, solo una località salernitana nella top 50 delle mete più gettonate

C'è anche Capaccio Paestum fra le 50 località più amate dagli italiani per ferragosto 2023 secondo Holidu. Paestum è l'unica località della provincia di Salerno nella Top 50.

La classifica

Holidu ha realizzato la classifica analizzando le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani sul sito holidu.it per soggiorni compresi tra l’11 agosto 2023 e il 16 agosto 2023 e ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate. Per ciascuna località sono stati poi indicati il numero medio di persone per cui è stato ricercato l’alloggio nonché il prezzo medio di soggiorno a notte.