Sorrisi e divertimento ad Acerno, grazie agli operatori parrocchiali 

Gli operatori parrocchiali della Parrocchia Santa Maria degli Angeli, da sempre impegnati per il bene della comunità acernese hanno realizzato una serata unica! Toccanti le parole di uno degli organizzatori: noi lavoriamo 365 giorni per il bene della collettività! Sono parole che fanno riflettere e ci insegnano che amare la collettività significa essere presente sul territorio sempre! Il 29 dicembre hanno organizzato una serata memorabile che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Il motto era divertirsi! La serata è iniziata con la “tombolata formato famiglia “ dove intere famiglie si sono ritrovate a gioire con i loro figli. Vi era felicità tra le persone presenti: i bambini sorridevano, erano felici. Sul finire della tombolata irrompe il mitico Babbo Natale che viene accolto da un boato da parte di piccoli e grandi: sulle note delle canzoni natalizie li conduce in Piazza d’Aste dove troviamo un enorme falò e la meravigliosa casa di Babbo Natale creata dalle mani d’oro degli Operatori. Qui i bambini hanno potuto fare foto con il loro idolo Babbo Natale e parlare con lui, fare domande! tante le lacrime di gioia che hanno intenerito il Babbo Natale che dopo una carezza ha donato leccornie e l’attestato di bontà. Per coccolare anche i genitori sono state preparate delle leccornie anche per loro.

La curiosità

A fare da cornice a questa serata da favola vi sono state le musiche natalizie. Belle le parole dei partecipanti verso gli operatori pastorali: siete fantastici, siete unici, siete meravigliosi. Noi tutti dovremmo imparare da questi operatori che sono sempre presenti sul territorio per 365 giorni all’anno e non per pochi giorni. Essi compiono una miriade di attività: basta vedere la loro pagina ufficiale Facebook per capire quanto adorano la comunità acernese e i loro piccoli i quali li adorano e sono sempre presenti. Complimenti operatori pastorali acernesi e grazie per il bene che fate senza cercare nulla in cambio, senza voler apparire, senza voler cercare le luci della ribalta. Avete un cuore d’oro e gli acernesi vi adorano e stasera Acerno ha gioito ed è stato un successo! Siamo certi che si parlerà ancora di voi perché siete un vulcano di idee