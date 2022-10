Colori e musica per la Festa dei Popoli a Salerno, nel segno della pace

Boom di presenze, nel pomeriggio di domenica, in piazza della Concordia, a Salerno: si è tenuta oggi, infatti, la XIII edizione della Festa dei popoli, manifestazione promossa dall’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, attraverso gli Uffici diocesani Migrantes, Centro missionario e Caritas, in collaborazione con i Missionari Saveriani, e patrocinata dal Comune di Salerno, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali ed all’Istruzione.

La coloratissima iniziativa ha visto coinvolti rappresentanti delle comunità straniere presenti sul territorio di Salerno e provincia, e provenienti in particolare da Georgia, Italia, Polonia, Romania, Ucraina, Marocco, Egitto, Nigeria, Tunisia, Costa d’Avorio, Camerun, Filippine, India, Thailandia, Indonesia, Perù, El Salvador e Venezuela. Perfomance, danze e testimonianze dal sapore interculturale, dunque, hanno reso speciale il pomeriggio per innumerevoli persone, incarnando la bellezza del confronto costruttivo e l'importanza della convivenza armoniosa tra culture differenti. Tanta curiosità.