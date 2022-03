Un dolce speciale dedicato alle donne e all'Ucraina: l'idea della pasticceria Gambardella

Un dolce dedicato a tutte le donne e, in particolare, in questo triste momento storico, alle ucraine. E' questo il pensiero, tradotto in bontà da gustare, della pasticceria Gambardella di Minori.

Il dolce

"Un pensiero speciale a quelle ucraine a cui abbiamo voluto dedicare il nostro dessert odierno. Diciamo tutti no alla guerra", scrive sui social la pasticceria della Costiera che ha ideato il dolce dai colori simbolici, per invocare la pace.