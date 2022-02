Festa di Don Bosco ad Acerno: bimbi di tutte le età tornano a sognare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Non c’è risorsa più bella delle persone che decidono di collaborare per il bene comune, in modo particolare per rallegrare i nostri bambini. Questo è il nostro segno per ripartire. Durante questo periodo di pandemia, molte sono state le nostre attività e oggi con grinta volgiamo ricominciare a costruire sogni: da sempre in prima linea per amore dei nostri bambini. Collaborare e stare uniti sono sempre stati i nostri obiettivi. Nonostante la neve, la partecipazione è stata in massa. Abbiamo trascorso un pomeriggio all’insegna del divertimento, grazie all’aiuto dei clown dell’associazione Arcobaleno Marco Iagulli, degli animatori locali e della “Fatina dei Desideri” che con il suo amore ha fatto sognare i ragazzini. Tutto il nostro percorso è stato caratterizzato dai SOGNI.

Al termine della Santa Messa, animata dal gruppo liturgico, abbiamo consegnato un sacchetto, contente la merenda di don Bosco (pane e mortadella e altre leccornie) a tutte le persone presenti, grandi e piccine: anche i grandi dovrebbero imparare a sognare di nuovo. Comprendiamo a pieno il delicato periodo è per questo abbiamo voluto distribuire ai bambini in quarantena il sacchetto con le leccornie e dei palloncini con i nostri auguri di pronta