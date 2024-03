8 Marzo a Nocera Superiore, iniziative con le scuole e gli anziani

Un premio speciale alle donne di Nocera Superiore che hanno lasciato un segno. Un riconoscimento a nome del Sindaco e dell’Amministrazione comunale per il contributo che hanno dato nel sociale, nella scuola, nella cultura, nell’ambiente, nell’associazionismo. Questo è uno dei principali momenti delle due sessioni previste – una mattutina e l’altra pomeridiana, a cura degli assessorati pari opportunità e politiche sociali - per la Giornata dell’8 marzo a Nocera Superiore.

Le iniziative

Si comincia venerdì mattina alle 10, nel Salone del Santuario di Materdomini, con un convegno, aperto dai saluti del Sindaco Giovanni Maria Cuofano, che fa da prologo alla premiazione delle poesie -scritte dagli alunni dell’Istituto Superiore "A.Galizia", del Comprensivo "F.Pascoli" e del I Circolo Didattico - per la prima edizione del Concorso letterario intitolato alla memoria della docente Marinella Maiorano, prematuramente scomparsa. Oltre ai Dirigenti scolastici - Maria Giuseppa Vigorito, Michele Cirino ed Antonio Pizzarelli - interverranno: Gianfranco Albanese, comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore; Gaetana Amoruso, sostituto procuratore presso il Tribunale di Nocera Inferiore; Filomena Carotenuto, psicologa clinica. La sessione pomeridiana, invece, si svolge al Centro Polivalente di via Russo, a partire dalle 17, con proiezioni video, flash-mob del gruppo anziani, momenti musicali a cura dei ragazzi del Liceo ‘Galizia’ ed una dimostrazione cinofila con protagonista Kiki: amica a quattro zampe addestrata dal C.F.C per salvare vite umane.