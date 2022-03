Giornata internazione della donna: le iniziative della "Misericordia" di Siano

La Confraternita Misericordia di Siano O.D.V. ha messo in campo diverse iniziative in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne.

Le iniziative

"La prima iniziativa - spiegano dall'organizzazione - vede protagonisti i volontari e le nonne classe 1932, classe 1942 e le centenarie del paese. L'iniziativa che prevede la donazione di mimose alle 80-enni, 90-enni e alle centenarie, vuole essere un modo simbolico di fare gli auguri in modo speciale, in questa giornata particolare alle nonnine di Siano. Durante la pandemia da poco, forse, lasciata alle spalle, gli anziani hanno avuto la peggio, dovendo fare i conti con la solitudine, oggi, il dono di una mimosa vuole lasciare il messaggio che noi ci siamo per chi ha bisogno". Mimose anche per le ospiti della Casa Albergo Mons.Corvino e la RSA Villa Formosa di Siano. La Mission dell'iniziativa "E' semplicemente portare un sorriso giallo-ciano, che sono i colori che da sempre ci contraddistinguono": afferma Giada Esposito, giovanissima presidente neo eletta dell'associazione Misericordia di Siano.

La seconda iniziativa coinvolge la rete, attraverso un video realizzato dai volontari che mostra le donne che nella storia sono state degli esempi di vita per ciò che hanno realizzato per se stesse e per altri lasciando un' importa nel mondo. Da qui l'idea dei volontari, seguendo l'esempio di queste grandi donne, a lanciare l'invito a pubblicare foto di donne comuni, semplici, che nel loro essere, sanno di essere importanti, con l'hashtag #noidonne. La campagna #Noidonne vuole lanciare alle donne il messaggio: Puoi essere qualsiasi cosa vuoi essere.