Reinserimento lavorativo, presentato il progetto "Donne sempre"

Ridare dignità alle detenute del carcere di Fuorni attraverso corsi che possano inserirle nel mondo del lavoro. È questo il senso di "Donne sempre", iniziativa organizzata presso la casa circondariale "Antonio Caputo" per mercoledì 8 marzo alle 9.30. Un'occasione per presentare i corsi di formazione realizzati per coloro che devono scontare una pena presso la casa circondariale salernitana.

Il progetto

L'iniziativa è frutto della collaborazione fra l'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, la direzione della casa circondariale, l'Humanitas e l'istituto Professionale Alberghiero "Virtuoso" che prevede la realizzazione di corsi di formazione e reinserimento lavorativo nel campo dell'enogastronomia (sarà attivato un corso per sommelier) e del beauty (trucco e parrucco). "Abbiamo voluto donare una giornata di serenità e di gioia attraverso l'allestimento di un vero e proprio set di bellezza in carcere" ha spiegato la vicesindaca Paky Memoli: "Le giovani parrucchiere salernitane che hanno aderito al progetto renderanno ancora più belle le detenute". "Con noi - ha aggiunto - ci sarà anche una troupe del programma 'UnoMattina', che racconterà in tempo reale quello che metteremo in campo. Il progetto nel suo complesso, è bene sottolinearlo, nasce per dare la possibilità alle detenute, una volta lasciato il carcere, di poter lavorare in maniera onesta. Sono previsti, infatti, anche corsi di sommelier e pasticceria". "Il nostro istituto - ha aggiunto Ornella Pellegrino, dirigente scolastico del 'Virtuoso' - da sempre organizza corsi scolastici curricolari presso la casa circondariale Caputo. Per questo ringrazio la direttrice Rita Romano per la possibilità che ci fornisce di progettare nuove esperienze e percorsi che permettano alle detenute di integrarsi nel mondo del lavoro ed aumentare le proprie competenze. Quest'anno abbiamo arricchito la nostra offerta formativa con ulteriori corsi. Non ci fermiamo qui: ci attiveremo sempre di più per poter offrire nuove opportunità e fornire nuove prospettive di collocazione nel mondo del lavoro".