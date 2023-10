La festa di Halloween più attesa è al Cilento Outlet: divertimento per i più piccoli, shopping per gli adulti

Se un tempo erano i genitori a dover convincere i figli ad andare al Centro Commerciale a fare acquisti, oggi i giovanissimi sono entusiasti di trascorrere una giornata in famiglia in un luogo che offre mille opportunità di divertimento. Non meraviglia, dunque, che per domenica 29 l’appuntamento in calendario per centinaia di famiglie sia al Cilento Outlet, dove prenderà vita una delle più entusiasmanti feste di Halloween. Dalle 15.30 alle 19.30, musica, personaggi spaventosi e l’immancabile “dolcetto o scherzetto“ faranno felici i più piccoli.

La curiosità

Si partirà con la Halloween Parade, con personaggi spaventosi come Jack Skeletron, Mr Baobao, Jafar, Capitano Uncino e l’incredibile Hulk. Durante la giornata, anche dj set con baby dance e musica stregata, un fantastico zucca lab con decorazione di zucche. E ancora, l’angolo “dolcetto o scherzetto” con streghetta, distribuzione di palloncini con colorazioni a tema e uno spettacolo con artisti di strada. Ma i piccoli non saranno gli unici a divertirsi per Halloween, sono tantissimi i genitori che hanno già messo in programma la domenica al Cilento Outlet per non perdere l’annunciata promo Rush Hours. Senza alcun preavviso, nel corso della giornata, la filodiffusione del Centro annuncerà a sorpresa un’ora di sconti al -50% dal prezzo outlet nei negozi aderenti, ma attenzione! La durata della permanenza è di un’ora, quindi bisogna affrettarsi per non perdere un’occasione d’oro. Una formula molto di moda negli Stati Uniti che da tempo è sbarcata anche al Cilento Outlet. Un gioco, certo, ma anche l’occasione di acquistare fantastici capi outlet con sconti imperdibili in soli 60 minuti.