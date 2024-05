Festa della mamma 2024: tornano a coccolare i palati le torte di Romolo che "sanno d'amore"

Si avvicina la festa della mamma: così, il 12 maggio, come da tradizione, la storica pasticceria Romolo sfonerà torte e crostate a tema, per deliziare la donna più importante della vita di ciascun figlio. Del resto, che festa della mamma sarebbe senza un po' di dolcezza? Delle prelibatezze che"sanno d'amore" per tutte le mamme, quelle preparate dal maestro pasticciere Remo Mazza: sarà possibile gustare la crostata di fragoline a forma di cuore con il bordo di pasta di mandorla, nonché cuori di Pan di Spagna decorati con rose di pasta di zucchero farciti con crema e fragoline oppure crema pasticciera con pezzi di cioccolato.