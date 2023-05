Festa della mamma, gli attivisti di Salerno Animal Save in piazza: "Dignità e diritto alla vita per ogni essere senziente"

In occasione della festa della mamma, gli attivisti di Salerno Animal Save, anche quest'anno, hanno tenuto un presidio ai piedi di Palazzo di Città, in via Roma, per lanciare un messaggio di rispetto per tutti gli animali e, in particolare, per le mamme non umane, "individui abusati e sfruttati dal sistema produttivo che si basa sulla zootecnia", come sottolineano i volontari. Gli attivisti hanno messo in scena quello che realmente avviene in un allevamento di bufale, alias la separazione forzata di una mamma dal proprio figlio: "Abbiamo ricordato che, appunto, anche bufale, scrofe, mucche, galline, capre, pecore, sono madri. Madri il cui corpo però viene ridotto alla stregua di un macchinario per produrre fino allo stremo latte e uova, e per mettere al mondo figli che non accudiranno mai. Il tutto per mantenere in piedi un sistema crudele in cui l'individualità e i legami materni vengono annientati in nome del profitto".

La lotta

La lotta allo specismo, alias discriminazione in base alla specie di appartenenza, intende riconoscere la dignità e il diritto alla vita di tutti gli esseri senzienti. "Abbiamo anche invitato le persone ad aderire e a supportare il Plant Based Treaty, la campagna che Animal Save Movement sta portando avanti in tutto il mondo per chiedere ai governi di cambiare e di riconvertire questo sistema produttivo oppressivo in una realtà completamente vegetale, sostenibile ed etica", concludono da Salerno Animal Save.