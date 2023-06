Salerno, un successo la "Festa della Musica": gli studenti del Martucci in scena a Santa Teresa

Un omaggio alla musica, al solstizio d'estate e ai cittadini salernitani. Sono state queste le finalità della Festa della Musica 2023 - nota anche come World Music Day e proposta in più di 120 nazioni - organizzata dal Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno, che ieri (21 giugno 2023), proporrà una serie di appuntamenti musicali che hanno visto alternarsi musicisti, docenti, allievi e cori della massima istituzione musicale cittadina.

Gli eventi

Le iniziative si sono svolte tra la sede del Conservatorio (dove studenti stranieri hanno cantato brani musicali in lingua madre accompagnati dal maestro Ernesto Pulignano) e – come mostrano le foto di Antonio Capuano – presso il Solarium di Santa Teresa dove gli studenti del Martucci hanno messo in scena la loro bravura suscitando la curiosità di passanti e turisti. Allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico.