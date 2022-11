Rione Carmine in festa per l'onomastico dello storico tappezziere

Rione Carmine in festa, oggi, in occasione dell'onomastico di Andrea De Rosa, storico tappezziere del quartiere che, dal 1949, porta avanti la sua attività.

Il signor Gerardo di De Maio alimentari, insieme al negozio di abbigliamento per bambini "Mondo piccolo", a cui il signor Andrea ha donato anche una sedia antica per l'allestimento della vetrina, ha offerto un omaggio al noto tappezziere che rappresenta un pezzo di storia di via Carmine. Momenti di gioia, dunque, nel rione, per Sant'Andrea.