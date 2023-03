Festa del papà: in carcere l'abbraccio tra padri e figli, uova di Pasqua per i piccoli

I papà che riabbracciano i propri figli, i piccoli che recitano una poesia per i loro padri e, dopo, ricevono in regalo un peluche e un uovo di Pasqua. “Auguri papà” è l'iniziativa organizzata, alla vigilia della Festa del Papà, nel casa circondariale di Salerno perchè non si recidano i rapporti tra i padri che sono in carcere e i loro figli. Un evento che la direttrice dell'istituto penitenziario, Rita Romano, ha sostenuto e che è stato curato dall'associazione Humanitas, presieduta da Roberto Schiavone.

L'amore tra padri e figli

All’iniziativa hanno partecipato 30 detenuti che hanno incontrato i loro figli. E’ andato in scena anche uno spettacolino dii intrattenimento e gli stessi detenuti hanno preparato il buffet nell'ambito del corso alberghiero che seguono e i bambini hanno recitato le poesie ai papà. L'Humanitas ha regalato le uova di Pasqua e i peluche ai bambini". La direttrice della casa circondariale ha annunciato che un evento analogo sarà organizzato anche in occasione della Festa della Mamma.