"Tu che mi accompagni alla vita": gremito il Salone dei Marmi per la Festa del Papà

Gremito, stamattina, il Salone dei Marmi del Comune di Salerno per l'iniziativa organizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità guidato dalla vicesindaca Paky Memoli, insieme all'associazione di promozione sociale Prima Luce. "Tu che mi accompagni alla vita": questo il titolo della manifestazione che ha coinvolto numerose scuole cittadine. Toccanti, in particolare, le testimonianze di Fabio Bassi, padre di Asia, di Massimo Sforza, padre di Luna, una bambina diversamente abile e, ancora, di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps e di Antonella Leardi Esposito, madre di Ciro Esposito, giovane deceduto troppo presto.

Gli alunni hanno presentato i loro elaborati dedicati al papà: primo premio per la scuola Barra, il secondo premio alla Giovanni Paolo II e il terzo premio all'istututo Alfano. "Abbiamo messo in evidenza come la figura del papà offra il suo prezioso esempio ai figli - ha osservato la vicesindaca, nonchè assessore alle Pari Opportunità, Paky Memoli- I papà insegnano ad amare e a volersi bene". A suscitare commozione, tra i vari elaborati, la poesia della figlia di un papà suicida: emozioni a fior di pelle, stamattina, a Palazzo di Città.