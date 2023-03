Festa del papà: spunta la cartolina di Poste Italiane

Poste Italiane dedica una colorata cartolina filatelica alla Festa del Papà. Si tratta di un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole festeggiare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Le informazioni

In provincia di Salerno, la cartolina può essere acquistata (ad 1 euro) online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico di: Amalfi (corso delle Repubbliche Marinare, 31); Angri (piazza Annunziata, 1); Battipaglia (via Giacomo Matteotti, 1); Mercato San Severino (Corso Armando Diaz,130); Nocera Inferiore (Via Costantino Amato, 26); Salerno Centro (Corso Giuseppe Garibaldi, 203); Scafati (Via Pietro Melchiade, 1) e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale dove, fino al 22 marzo, sarà anche disponibile l’annullo tondo con datario centrato mobile.