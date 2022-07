Festa patronale a San Felice in Pastorano: il programma

Fervono i preparativi per la festa patronale di San Felice, della Madonna del Carmine e di San Gerardo Maiella, presso la chiesa di San Felice in Pastorano guidata dal parroco Don Marco Raimondo. Dal 28 al 31 luglio, infatti, si susseguiranno gli appuntamenti in parrocchia per affidare la comunità ai Santi.

Il programma

In particolare, previsto il triduo dal 28 al 30 luglio. Domenica 31, dunque, è il giorno della festa patronale con la santa messa solenne e la supplica ai Patroni, alle 10 (vedi locandina in alto ndr). Prevista una folta partecipazione.