Sport e divertimento, al Pattinodromo di Torrione la "Festa del Pattinaggio"

Festa del pattinaggio in programma sabato pomeriggio e domenica al Pattinodromo comunale di Torrione. A partecipare oltre duecento pattinatori, provenienti da tutta la Campania, che si daranno battaglia per il titolo di Campione Regionale di pattinaggio (specialità pista).

L'evento

Prima della gara, sabato pomeriggio, ci sarà una festa di anteprima, in cui cento amatori - bambini da i quattro anni in su – si esibiranno in una serie di similgare per provare l’emozione di andare su i pattini in una vera pista. Domenica poi scenderanno in pista gli atleti agonisti, con partecipanti dalla categoria giovanissimi alla categoria Senior, con una foltissima rappresentanza femminile.