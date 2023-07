Salerno ricca di eventi, il sindaco: "In migliaia con la voglia di sano divertimento"

Si sta per concludere un altro weekend ricco di eventi a Salerno. Eventi che proseguiranno anche nelle prossime settimane con la presenza di personaggi famosi e centinaia di visitatori.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Vincenzo Napoli che sui social scrive: “Un altro bel fine settimana per Salerno con tanti eventi di grande attrazione ed interesse. Festa della Pizza che si conclude stasera, Sea Sun e Premio Charlot all'Arena del Mare per tutto luglio, le rassegne teatrali sotto le stelle al Quadriportico del Museo Diocesano ed all'Ave Gratia Plena. Ed ancora gli spettacoli nell'area archeologica di Fratte e gli appuntamenti del Festival Colline Mediterranee. Cultura, buon cibo, spettacoli, migliaia di persone in sicurezza e con la voglia di un sano divertimento. Continuiamo a lavorare per occasioni importanti d'economia e lavoro”.