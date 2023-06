Beneficenza, la festa della pizza di Salerno fa tappa a Firenze

La Festa della Pizza di Salerno fa tappa a Firenze. L'appuntamento con lo spin off è per venerdì 16 giugno alle 20.30 a Villa Medicea del Poggio Imperiale. Il pretesto è un evento benefico dal titolo “Bevi poco, dona tanto”, in cui le tipicità toscane si intrecceranno con le specialità campane per una buona causa.

Evento di beneficenza

Sul colle di Arcetri, in una delle residenze medicee riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, l’associazione Alimenta, Effe Emme Eventi e la Fratres Toscana, con il patrocinio del Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze hanno organizzato una serata speciale, all’insegna della valorizzazione di uno stile di vita sano e di una corretta alimentazione. L'obiettivo della campagna promozionale della Fratres, Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue delle Misericordie d'Italia, del Coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue, mira a contrastare l’assunzione di alcolici tramite la distribuzione di migliaia di etilometri monouso con l’invito a bere con moderazione. Al timone della serata Pippo Pelo, con una special guest d'eccezione: Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra Italiana. "La degustazione sarà l’occasione per presentare il nuovo brand Pitti Pizza & Friend", anticipa Maurizio Falcone, ideatore della Festa della Pizza di Salerno insignita del prestigioso Premio Patrimonio d'Italia per la tradizione riservato alle eccellenze nazionali. Dopo la tappa toscana ci si preparerà per la grande festa dei 25 anni a Salerno, in programma dal 12 al 16 luglio.