Festa dei popoli 2023, tutti i colori del mondo si fondono in piazza della Concordia

Si è tenuta oggi, in piazza della Concordia, la 14° Festa dei Popoli, organizzata dall’Ufficio Diocesano Migrantes, in collaborazione con il Centro Missionario, la Consulta della Festa dei Popoli, la Caritas Diocesana ed i Missionari saveriani.

L'iniziativa si è svolta nella 109ª Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 2023 ed il tema scelta è stato “Con lo stesso battito”. I colori del Brasile, Cameroun, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Filippine, Georgia, India, Indonesia, Marocco, Nigeria, Perù, Polonia, Romania, Ucraina, Thailandia, Tunisia, Venezuela, dunque, hanno caratterizzato la piazza nel segno della solidarietà e dell'inclusione. Ad intervenire, anche l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi che la lanciato dal palco il suo messaggio di fratellanza tra i popoli.

Tra i presenti, anche il presidente della commissione bilancio della Regione Campania, Franco Picarone.

“La Festa dei Popoli è un luogo di incontro tra diverse fedi e culture, un’occasione di conoscenza tra comunità, in un clima di fraternità, di convivialità e di simpatia. E’ un’occasione per offrire al mondo l’immagine di una città che accoglie, capace di inclusione. Una comunità di popoli uniti nella diversità, perché sintonizzati sullo stesso battito umano. L’incontro tra culture, fedi, persone di origini diverse, significa abbattere barriere e pregiudizi, accresce la cultura della tolleranza e dell’incontro. Il modo migliore per contrastare un mondo dove avanzano odio, violenze e guerre”, ha osservato Picarone.

Foto di Antonio Capuano