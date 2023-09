“Liberi di scegliere se migrare o restare”: torna la Festa dei Popoli a Salerno

Si terrà domani (domenica 24 settembre), a partire dalle ore 16, in Piazza della Concordia, la 14° Festa dei Popoli. Organizzata dall’Ufficio Diocesano Migrantes in collaborazione con il Centro Missionario, la Consulta della Festa dei Popoli, la Caritas Diocesana ed i Missionari saveriani, la Festa si rinnova di anno in anno come occasione per partecipare a momenti di incontro tra esponenti delle diverse fedi, nella creativa espressione dei propri simboli etnici e culturali. L’evento si svolge in concomitanza con la 109a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e vuole essere l’occasione – si legge in una nota - per “confrontarsi, formarsi, sensibilizzare ciascuno di noi, i cittadini, le comunità e i gruppi di appartenenza” su un tema importante “Liberi di scegliere se migrare o restare”. “Ci ritroveremo lì, nel punto di incontro tra diverse culture e tradizioni, tra diverse generazioni, tra donne e uomini di ogni fede e provenienza, che potranno incontrarsi in uno spazio vivace, fatto di volti, storie, colori, valori condivisi, dove sintonizzarsi “con lo stesso battito”, per testimoniare la bellezza dell’essere uniti nella diversità”.

Il commento

L’Ufficio Diocesano Migrantes, che coordina la Consulta dei Popoli di Salerno, costituita dai 18 referenti delle comunità migranti che abitano il territorio salernitano (Brasile, Cameroun, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Filippine, Georgia, India, Indonesia, Marocco, Nigeria, Perù, Polonia, Romania, Ucraina, Thailandia, Tunisia, Venezuela), attraverso il suo Direttore Antonio Bonifacio sottolinea come “questo evento vuole offrire al mondo globalizzato che ci guarda l’immagine attraente di una comunità di popoli, di una convivialità di culture, in cui ci stringersi la mano con simpatia, comunicare in una lingua che permette di comprendersi senza cancellare necessariamente la propria, sentirsi parte di una cultura che accoglie rimanendo fieri della propria e vedendola riconosciuta con altrettanto rispetto. Inoltre, lo stile di fraternità della Consulta dei Popoli di Salerno ci rende partecipe della sofferenza di chi, in questo tempo, vive nei propri paesi di origine il dramma della guerra e dei disastri naturali, per cui il pensiero è rivolto alle comunità amiche che vivono in stato di angoscia e verso le quali siamo portavoce della nostra solidarietà e amicizia”.