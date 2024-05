Festa Regionale Volley S3: tanto divertimento per i bambini in Piazza della Libertà

Tanto divertimento, questa mattina, in Piazza della libertà per la Festa Regionale Volley S3 organizzato dal comitato territoriale della Fipav Salerno e dal comitato regionale Fipav Campania, in collaborazione con la Polisportiva Salerno Guiscards. L’evento, riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni, ha visto – come mostrano le foto di Antonio Capuano – una folta partecipazione. Oltre i campi riservati alle società che hanno partecipato all’evento, sono stati allestiti anche tre campi per consentire a chiunque di poter giocare, uno dei quali di sitting volley.

Il progetto Volley S3 - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa - pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo innovativo. Una domenica da ricordare con tanti bambini che riempiranno la piazza sul mare di Salerno, tra sport, divertimento ed inclusione.