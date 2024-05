Castel San Giorgio, il programma per la Festa della Repubblica

"È la nostra festa per eccellenza, la Festa della Repubblica italiana che si celebra il 2 giugno di ogni anno e rappresenta l'atto di nascita del nostro Stato Repubblicano" lo dice il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, in vista della Festa della Repubblica. Proprio tra il 2 e il 3 giugno del 1946, infatti, si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 di dittatura fascista, conclusasi durante la Seconda Guerra Mondiale, scelsero di far diventare l’Italia una Repubblica costituzionale, abolendo la monarchia. "L'invito che rivolgo a tutti, è quello di scendere con noi, con tutta l'amministrazione comunale, in piazza, con il nostro bel tricolore, per celebrare la nostra amata Repubblica" conclude il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

Il programma della giornata

- Ore 10:00

Piazza della Concordia

Partenza Corteo con la banda di Musica Città di Castel San Giorgio diretta dal Maestro Antonio Esposito

- Ore 11:00

Piazza Andrea Amabile

Saluto del Sindaco e delle Autorità Religiose e Militari

Deposizione corona di alloro