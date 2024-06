Liceo Alfano I di Salerno: gli studenti protagonisti della Festa della Repubblica su Rai2

Un momento di grande solennità e partecipazione attende gli studenti del liceo Alfano I di Salerno. Il 2 giugno alle ore 8 circa, su Rai2, andrà in onda la cerimonia conclusiva del progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", svoltasi il 29 maggio presso la Camera dei Deputati. Un evento a cui l'istituto salernitano ha preso parte in maniera eccezionale. Durante la cerimonia, infatti, l'Orchestra Wind e il Coro Alfano I, con la partecipazione dell'indirizzo coreutico, hanno eseguito l'Inno di Mameli, contribuendo a rendere ancora più solenne questo appuntamento dedicato alla celebrazione della Repubblica Italiana e della sua Carta Costituzionale.

L'iniziativa

L'invito a partecipare a questo evento così prestigioso è arrivato direttamente dall'Ufficio IV - Comunicazione istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Pubblicazioni e relazioni con il pubblico Attività formazione per gli studenti Camera dei deputati, che hanno richiesto al Liceo Alfano I la produzione di due video: uno con l'esecuzione dell'Inno di Mameli e l'altro con l'Inno alla Gioia.Oltre 100 studenti della Wind Orchestra e del Coro del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico si sono impegnati con entusiasmo in questo progetto, realizzando i video in alcune delle location più suggestive della città di Salerno: Piazza della Libertà, il lungomare di Santa Lucia e la Villa Comunale.Le riprese, inizialmente interrotte a causa del maltempo, si sono svolte tra sabato 18 e lunedì 20 maggio, immortalando l'esecuzione dei brani e le coreografie curate da Annarita Pasculli e Francesca Mirra.

Il lavoro degli studenti è stato coadiuvato da un team:

Direttore della Wind Orchestra e del Coro: Francesco Aliberti

Preparatori Orchestra e Coro: Rocco Grimaldi, Antonio Rufo, Pasquale Occhinegro, Camilla D'Arco, Rosa Spinelli, Maria Arcuri, Marta Pignataro

Fonico: Vincenzo Siani

Riprese: Nicola Surace

Assistenti audio video: Samuel Palomba, Carmine Del Regno

Coordinamento: Girolamo Collura

Il commento

La dirigente scolastica del Liceo Alfano I Elisabetta Barone rivolge “un ringraziamento particolare va all'assessore all'istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone, per il prezioso supporto fornito per le riprese a Piazza della Libertà”."Siamo immensamente orgogliosi di essere stati scelti per questo importante evento", dichiara Barone che aggiunge:"La partecipazione dei nostri studenti alla Cerimonia conclusiva del progetto 'Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione' rappresenta un riconoscimento al loro talento e al loro impegno nello studio della musica e della danza. È inoltre un'occasione per riaffermare i valori di cittadinanza e di legalità che sono alla base della nostra Costituzione".