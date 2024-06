Festa in onore di San Giovanni Battista: il programma a Roccapiemonte

Tutto pronto, a Roccapiemonte, per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, Patrono della Città. Per domenica 23 giugno 2024 è previsto alle ore 21, in piazza Zanardelli, lo spettacolo musicale con il gruppo Sonora Junior Sax del maestro Michele D’Auria. Il 24 giugno 2024, giorno della festa, dalle ore 8.30, ci sarà il passaggio della Banda Musicale per le strade della città a cura di Musicamore, accompagnata dal gruppo majorettes dell’Associazione Mente Cuore Forza e alle ore 11, la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Battista. Dunque, alle ore 18, la solenne Processione del Santo e alle ore 20, la Santa Messa in Piazza Zanardelli con la simbolica consegna delle chiavi della città al Santo e lo spettacolo pirotecnico a cura di Giovanni Napoletano. Martedì 25 giugno, infine, la chiusura dei solenni festeggiamenti con l’esibizione musicale in Piazza Zanardelli, dalle ore 21, della “Pino Daniele Cover Band”.