Castellabate e Agropoli celebrano San Sebastiano, patrono della Polizia locale: il programma

Festa grande, domani, 28 gennaio, ad Agropoli e Castellabate per la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. Quest’anno i festeggiamenti per onorare tale ricorrenza hanno visto la collaborazione tra il Comune di Agropoli e il Comune di Castellabate. "Torna l’appuntamento con i festeggiamenti per San Sebastiano – ha detto il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi – una occasione buona anche per ringraziare per il lavoro che quotidianamente svolgono i caschi bianchi sul territorio. Una ricorrenza che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei Comandi afferenti i Comuni dell’Unione Paestum Alto Cilento". "A causa della pandemia – ha detto il comandante della Polizia locale di Agropoli, maggiore Antonio Rinaldi - per due anni non è stato possibile festeggiare la ricorrenza di San Sebastiano, il Santo Patrono della Polizia Municipale. Quest’anno, in collaborazione con il comandante della Polizia locale di Castellabate Carmine Di Biasi, nonché con le rispettive amministrazioni comunali, abbiamo ritenuto riprendere la celebrazione di questa importante ricorrenza per gli uomini in divisa delle Polizie locali d’Italia, a testimonianza dell’impegno e dei sacrifici profusi dall’intera categoria quotidianamente".

Il programma

Sabato 28 gennaio ore 15, accoglienza in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, sistemazione dei veicoli e registrazione dei partecipanti.

-Alle 16 trasferimento presso la chiesa Madonna di Costantinopoli, nel centro storico di Agropoli, per la Santa Messa in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia municipale, celebrata da don Carlo Pisani.

-Ore 17.15 trasferimento con i veicoli di servizio a Santa Maria di Castellabate con raduno in Piazza Lucia. Alle 18, ci sarà la benedizione dei veicoli di istituto e dei gonfaloni comunali a cura di don Roberto Guida.