Tutto pronto per la festa dei Santi Anna e Gioacchino: è iniziata la novena, il programma

Fervono i preparativi per la festa dei Santi Anna e Gioacchino. Da ieri, 17 luglio, al via la novena presso la chiesa dell'Annunziata e, da oggi, 18 al 22 luglio, presso la chiesa di Sant'Anna al Porto alle ore 19.

Il triduo

Dal 23 al 25 luglio, dunque, il Triduo Eucaristico con l'esposizione del Santissimo Sacramento alle 17.30.

La festa

Il 26 luglio, giorno della festa dei due Santi, messe ogni ora dalle 6 alle 12 e poi alle 17 e alle 18 la celebrazione solenne. Dunque, alle ore 19, la processione da Sant'Anna in San Lorenzo (zona Canalone), mentre la chiesa di Sant'Anna al Porto resterà aperta per accogliere i fedeli in preghiera. Prevista una folta partecipazione.