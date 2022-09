Festa di Sant'Eustachio: Santa Messa e consegna del riconoscimento "Famiglia donata"

Martedì 20 settembre, in occasione della Solennità di Sant’Eustachio, sarà celebrata la Santa Messa, alle ore 19, presso la chiesa del Santo, guidata da don Emanuele Andaloro, nell’omonimo quartiere di Salerno. Subito dopo, alle 19:45, il riconoscimento “Famiglia donata” sarà consegnato dall’arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi alla presenza dell’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. Infine, verrà proposto un musical sulla famiglia organizzato dalla parrocchia di Santa Maria a Corte di Olevano sul Tusciano, dal titolo “Fuori di testa”, preceduto da una introduzione organizzata dai giovani della parrocchia di Sant’Eustachio.La commedia musical avrà come regista il parroco don Emanuele Andaloro.

L'iniziativa

“Famiglia donata” è un riconoscimento pensato e organizzato dalla parrocchia Sant’Eustachio (Pastena-Salerno), guidata dal parroco don Nello Senatore, per esaltare la generosità e la condivisione di tante famiglie che, con grande spirito di amore, hanno accolto altre famiglie in disagio. Una famiglia per la famiglia. Il motivo è incrementare il vero spirito che deve animare la famiglia, aperta alla storia dei più deboli. La solennità di Sant’Eustachio che si festeggia nella parrocchia del popoloso rione di Salerno, vuole ridare fiducia a quanti disperati si sentono demoralizzati. Eustachio, Teopista, Agapito e Teopisto, questi i nomi della famiglia, che dal primo secolo continuano a illuminare con la loro testimonianza e intercessione quanti a loro sono devoti. Il riconoscimento espressione in un’opera d’arte, ideata e realizzata dall’artista Paolo Mariani vuole essere un alito di coraggio e riconoscere quanti si donano senza se e senza ma agli altri.