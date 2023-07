Fino al 23 luglio Festambiente Paestumanità: "La guerra è fossile, la pace è rinnovabile"

Durerà fino al 23 luglio la nona edizione della Festambiente Paestumanità festival di pace, ecologia, arte, solidarietà nell’Oasi Dunale di Legambiente a Paestum.

Il programma

Tante le iniziative diffuse tra la spiaggia e la pineta dell’Oasi Dunale. La guerra, la pace, le migrazioni saranno al centro di questa edizione della Festambiente, tematiche di grande interesse ed attualità affrontate nell’incontro del venerdì sera in compagnia del giornalista Nico Piro inviato del Tg3 e scrittore, autore del libro Maledetti Pacifisti come difendersi dal marketing della guerra. Saranno inoltre presenti Michele Buonomo della Legambiente Campania, Anselmo Botte del forum antirazzista di Salerno, fra Pedro del Convento Francescano di Capaccio e numerose testimonianze del mondo associativo. Festambiente Paestumanità come sempre dedica spazio anche ai più piccoli con attività creative e di narrazione. Impressioni naturali a cura di Gabriella Paolucci. I suoni della natura e della preistoria e l’accensione del fuoco a cura di Walter Maioli e Carmine Di Biasi. Storie di marionette di mare a cura di Nigel Lembo. Si ripropone ArtEcologia quest’anno nella formula partecipativa, infatti chiunque potrà partecipare e aggiungere un pezzo insieme a quello di tutti gli altri creando opere/installazioni collettive sul fronte del mare. La serata di Venerdì in collaborazione con il DumDum Republic, sarà animata dalla musica black, etnica e spirituale del DJ Teranga originario del Burkina Faso. Sabato il concerto della Compagnia Daltrocanto. Domenica pomeriggio l’oasi si racconterà a chi avrà voglia di conoscerla.



Programma completo: https://www.calameo.com/read/0056265134d87e4a35981