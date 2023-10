Festeggiamenti in onore di San Demetrio Martire: il programma

Festa grande presso la parrocchia San Demetrio Martire di via Dalmazia, per i festeggiamenti del Santo Patrono, "occasione che ci viene offerta per riflettere sul significato del nostro essere cristiani, sull'identità della nostra comunità, sul valore della fede nell'edificazione della società. - ha osservato il parroco Don Rosario Petrone - In San Demetrio vediamo incarnati quei valori che si dovrebbero mettere a fondamento della propria vita personale, relazionale, civile e sociale". Dunque, dal 12 al 14 , il Triduo di Preparazione con l'esposizione del SS. Sacramento e le confessioni alle 18, il Santo Rosario e i Vespri alle 18.15 e la santa messa alle ore 19. Il 13 ottobre ci sarà anche l'Unzione degli infermi. E nella festa del Santo Patrono, domenica 15, messe alle ore 9, alle 11 (presieduta dal Vicario Episcopale per la Pastorale diocesana) e alle 19.

Non manca un ricco programma civile, tra giochi e balli di gruppo, venerdì e sabato alle 20, con stand gastronomici il cui ricavato sarà devoluto per sostenere le opere di carità della parrocchia.