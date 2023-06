Festeggiamenti di San Giovanni Battista, a Cappelle: il programma

Fervono, i preparativi per la festa di San Giovanni Battista, a Cappelle. Il 24 giugno, infatti, ricorre la natività del Santo e dal 21 inizia il triduo solenne. Il 24 giugno, dunque, alle 18, l'adorazione, poi la preghiera esterna, la processione e alle 19 la messa con la supplica. Infine, il 25 giugno alle ore 18, la processione con i simulacri di San Giovanni e San Luigi Gonzaga, per le vie della parrocchia.

Gli appuntamenti

In occasione dei festeggiamenti Patronali, l'oratorio Giovani Speranze di Cappelle, il 22 giugno, propone il 1° torneo di giochi da tavolo con squadre da 5, dalle ore 20: l'intero incasso sarà devoluto alla missione infanzia Suor Maria Gorety in Mozambico. E il 23 giugno, ci sarà una cena spettacolo, sempre alle ore 20, presso la chiesa San Giovanni Battista, intitolata "I migliori anni speciale Sanremo", con la gara canora. E' possibile prenotarsi per partecipare ad entrambi gli eventi in parrocchia.