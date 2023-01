Santantuono, pronti i festeggiamenti a Pellezzano: ecco il programma

Tutto pronto a Pellezzano per i solenni festeggiamenti in onore di Santantuono protettore degli animali. L’appuntamento è fissato per il giorno martedì 17 gennaio 2023 con un ricco programma organizzato dal Comitato Festa “San Nicola” della frazione di Coperchia con il patrocinio del Comune di Pellezzano.

Il commento

“Come da consolidata tradizione – afferma il sindaco di Pellezzano Francesco Morra – anche quest’anno la festa di Santantuono sarà degnamente celebrata alla frazione Coperchia con un ricco ed articolato programma, sia religioso che civile. Rivolgo un sentito e caloroso ringraziamento al parroco della parrocchia di San Nicola don Antonio Pagano e ai membri del Comitato Festa “San Nicola” di Coperchia per la efficiente organizzazione e la certosina cura di ogni dettaglio dei festeggiamenti in onore di Santantuono. Ormai – continua il primo cittadino – questa festa è entrata nel patrimonio di valori e riti del nostro territorio, in quanto espressione genuina dell’anima popolare e costituirà una gradita occasione per benedire gli animali domestici, inseparabili compagni di molte famiglie”.

Gli eventi

Il programma delle celebrazioni in onore di Santantuono è così articolato: