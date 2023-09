Battipaglia, in mille alla fiaccolata per ricordare Maria Rosa Troisi

Il silenzio come forma di protesta ma soprattutto di vicinanza alla famiglia della giovane Maria Rosa e a quei bambini rimasti d'un colpo senza una famiglia. Così la comunità di Battipaglia ha voluto partecipare alla fiaccolata organizzata dalle associazioni che aderiscono alla commissione Pari Opportunità e alle tante che si sono aggiunte rispondendo all'appello dei Parroci di Battipaglia, delle istituzioni, all'organizzazione del Picentia Short Film Festival. Negozi chiusi e al buio al passaggio del corteo che ha attraversato il centro cittadino riempiendo le strade di un silenzio irreale che è il segno del cordoglio, della commozione e della rabbia per ciò che è accaduto. Almeno in mille hanno voluto scendere in strada per partecipare alla vicinanza alla famiglia smembrata da questa immane tragedia.

Il commento

Soddisfatta la sindaca Cecilia Francese: “Una fiaccolata silenziosa che esprime il dolore profondo della nostra città. La tragica scomparsa di Maria Rosa ci richiama alla responsabilità e all’impegno verso le nuove generazioni, che devono essere protagoniste di una stagione di rinnovamento culturale, in cui i valori del rispetto e della dignità di ogni persona abbiano piena cittadinanza. Le scuole, le istituzioni, le associazioni devono essere pronte a promuovere questo cambiamento, aiutando e sostenendo chiunque si trovi in una condizione di difficoltà. La presenza, ieri sera, di tanti cittadini rappresenta un segnale importante di vicinanza, di solidarietà e partecipazione al dolore e alla sofferenza dei familiari tutti”.