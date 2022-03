Giffoni in campo per l'Ucraina, la fiaccolata e la raccolta

Giffoni scende in campo al fianco dell’Ucraina: ieri la cittadinanza del comune picentino è scesa in strada per manifestare la propria solidarietà alla comunità ucraina, sconvolta da giorni dai venti di guerra. Circa mille persone hanno partecipato alla fiaccolata per la pace, fortemente voluta dalla popolazione giffonese per lanciare il proprio messaggio contro la guerra. Alla manifestazione hanno preso parte l’amministrazione comunale, le varie associazioni presenti sul territorio sia di volontariato che sportive, in un tripudio di colori e bandiere. Il corteo si è radunato presso la Cittadella del Cinema ed ha attraversato il cuore della Città, raggiungendo il Santuario della Spina Santa per un breve momento di preghiera celebrato da Don Alessandro Bottiglieri. A guidare la marcia il sindaco Antonio Giuliano, accompagnato da alcuni rappresentanti della comunità ucraina residenti a Giffoni Valle Piana.

Parla il primo cittadino

“Da Giffoni parte un messaggio di speranza e di pace. Ancora una volta la nostra comunità si è dimostrata unita e solidale, scendendo in strada per dimostrare la propria vicinanza alla comunità ucraina. Il mio ringraziamento va all'intero corteo, giunto numerosissimo e che ha sfidato il freddo per urlare il proprio dissenso contro questa guerra. Grazie a tutte le associazioni presenti ma soprattutto ai tanti bambini che hanno colorato le strade della nostra Giffoni”.

La raccolta

Inoltre, nei giorni scorsi, da un’iniziativa organizzata direttamente dai cittadini, presso l’Antica Ramiera sono stati raccolti beni di prima necessità (cibo in scatola a lunga conservazione, materiale di pronto soccorso, indumenti, coperte, latte in polvere, pannolini) donati volontariamente dalla popolazione e fatti recapitare al Consolato Generale dell’Ucraina con sede a Napoli.

Foto di Guglielmo Gambardella