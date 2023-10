Omicidio-suicidio a Rivoli, bagno di folla alla fiaccolata per Annalisa

Una fiaccolata è stata organizzata, ieri sera, a Ruvoli (Torino) per ricordare Annalisa D'Auria, la donna di 32 anni originaria di Nocera Inferiore, che sabato scorso è stata uccisa dal marito, Agostino Annunziata di 36 anni, originario di Pagani, perché – secondo quanto emerso dalle prime indagini - sospettava di essere stato tradito. Circostanza rimasta priva di riscontri, anche a seguito delle testimonianze raccolte dai carabinieri, in particolare di un collega della donna.

La fiaccolata è stata organizzata dal Comune di Rivoli insieme al Comitato di Quartiere Borgo ed è partita da via Monte Bianco per poi proseguire fino alla Parrocchia di San Francesco in via Adamello, dove si è tenuto un momento di preghiera alla presenza di molti cittadini ed autorità civili e militari. Un gruppo di giovani ha esposto anche uno striscione: “Contro la violenza, Annalisa sempre nei nostri cuori”. Intanto l’istituto tecnico agrario Dalmasso di Pianezza, dove la 32enne lavorava come bidella, ha istituito un fondo per aiutare la famiglia ed in particolare le figlie della coppia. Dalle indagini è emerso che il compagno era mosso da sentimenti di forte gelosia, al punto da inviare messaggi e vocali alle colleghe della compagna, all'ex di lei, a Nocera, con la quale aveva avuto una prima figlia, così come al presunto amante, che in realtà non era tale. Bensì un semplice collega.