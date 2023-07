La Fials Salerno raggiunge quota 1.000 iscritti: domani festa all'Isla Bonita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È con grande gioia e orgoglio che la Fials di Salerno annuncia il raggiungimento di un importante traguardo: 1.000 iscritti uniti nella lotta per i diritti dei lavoratori nel campo della sanità. Per celebrare questa significativa conquista, il sindacato ha invitato tutti i propri componenti a un'apericena speciale presso l'Isla Bonita di Pontecagnano Faiano, che si terrà dalle ore 18 di domani, mercoledì 12 luglio.

“Questo evento è un momento di festa e di riconoscimento per ciascun iscritto al sindacato, poiché il loro impegno e la loro partecipazione hanno reso possibile raggiungere questo importante traguardo. Grazie alla vostra solidarietà e al vostro sostegno, siamo in grado di difendere i diritti dei lavoratori, promuovere condizioni di lavoro eque e migliorare le prospettive di tutti i membri della nostra comunità”, ha detto il segretario generale Carlo Lopopolo. “L'apericena all'Isla Bonita sarà un'occasione per celebrare insieme, condividere storie, creare nuove connessioni e rinforzare il senso di appartenenza al sindacato. In un'atmosfera piacevole e rilassata, potremo gustare prelibatezze culinarie, brindare ai successi ottenuti e progettare il futuro delle nostre azioni per garantire un ambiente di lavoro migliore per tutti. Questa serata speciale ci offre anche l'opportunità di rafforzare i legami di solidarietà tra noi, condividendo le nostre esperienze, le sfide affrontate e le vittorie conquistate. Ogni iscritto è una voce importante, e insieme possiamo far sentire il nostro impatto e raggiungere nuovi traguardi nel campo della tutela dei diritti dei lavoratori. Ricordiamo che il successo del sindacato è il risultato della partecipazione attiva di tutti voi. Ognuno di voi ha contribuito al progresso della nostra organizzazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro. Continuiamo a lavorare insieme con determinazione e passione, perché solo unendo le nostre forze possiamo continuare a fare la differenza nella vita di tutti i lavoratori. Guardiamo avanti con entusiasmo e determinazione, consapevoli che il nostro sindacato continuerà a crescere, a rappresentare i lavoratori e a lottare per un futuro più giusto e sostenibile”.

