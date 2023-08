Fico bianco del Cilento, si cerca il logo: il bando per giovani creativi

A meno di un mese dalla sua costituzione, il Consorzio di tutela del fico bianco del Cilento inizia a muovere i primi passi. Come previsto dal disciplinare, sia il Consorzio che la Dop Fico bianco del Cilento devono dotarsi di un logo. Per questo, in collaborazione con Confagricoltura Salerno e l’Associazione Italiana Coltivatori, il Consorzio ha bandito un concorso di idee riservato principalmente ai giovani creativi del Cilento che risiedono nei comuni dell’areale, da Agropoli a Sapri.

L'iniziativa

L’obiettivo è di coinvolgere i giovani talenti in un’esperienza che consenta loro di poter mettere a disposizione la propria creatività e passione nella creazione di un logo e di un logotipo ufficiali che identifichino, valorizzino e promuovano il Consorzio di Tutela e la D.O.P. Fico Bianco del Cilento D.O.P., cioè del prodotto che in assoluto è il più rappresentativo ed identitario del vasto territorio a sud della provincia di Salerno.Sono previsti due premi in denaro messi a disposizione della Banca Campania Centro, entrambi di

500 euro, per le due migliori idee che verranno utilizzate come concept grafico per elaborare il logo e il logotipo. Per partecipare c’è tempo fino al 31 agosto 2023. Di seguito i link per scaricare il bando https://1drv.ms/b/s!Am26ksD-VKShxzT_y07uRGeZ26O4?e=zc02Yx e per scaricare la domanda https://1drv.ms/b/s!Am26ksD-VKShxzVSFir-_U9O-9XK?e=WMezGV