"Mare Fuori” e la presunta gaffe della fiction, l'assessore Del Vecchio: "La nostra Cava scambiata per Udine"

Presunta gaffe nella fiction di RaiUno “Mare Fuori”: a notarla, l'assessore cavese alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio.

L'osservazione

"Diverse scene della serie andata in onda nel 2020 in piena pandemia e ora in replica su Rai Uno e su Netflix sono state girate a Cava lungo il borgo porticato e in un noto esercizio commerciale di abbigliamento. - osserva l'assessore- Lo sceneggiatore ha pensato bene per ragioni inspiegabili di far precedere le immagini bellissime della nostra città con una foto di apertura di Udine. Bah. Non me ne faccio una ragione perché Cava de’ Tirreni è unica!".