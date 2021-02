Fiefs: le nomine il nuovo Consiglio Regionale

I salernitani Angelomichele Ferrara e Marcello Giannatiempo sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vicepresidente della FIEFS (Federazione Italiana Educatorio Fisici Sportivi) Campania. Insieme a loro sono state nominate Rossella Ferrara, come segretaria, e le consigliere Roberta Capossela e Sabrina Cerasuolo.

Gli auguri

In particolare a Giannatiempo arrivano i complimenti dello staff di Edusport Asd, di cui è presidente che parla di: "Un riconoscimento che premia una lunga carriera in ambito sportivo e scolastico, ed uno stimolo a profondere impegno e dedizione in favore dell'ente Fiefs e della disciplina, dei colleghi giovani e meno giovani che lavorano in ambito educativo, e dei fruitori delle attività, quei giovani a cui si sta dedicando da moltissimi anni. Congratulazioni, Ad Maiora dallo staff della Edusport".