Curiosità, gemellaggio tra la fiera del Crocifisso e la Repubblica di San Marino

Sarà presente anche una delegazione della Repubblica di San Marino, da sempre tra i simboli mondiali del medioevo d’oro, all’inaugurazione della XXXI edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro con il Comune di Salerno. Venerdì 28 aprile, prima del tramonto alle ore 17.30 in piazza Duomo la partenza del corteo storico in abiti d’epoca che percorrerà le strade del centro storico di Salerno per portarsi in piazza Portanova, dove alle 18.00 circa ci sarà il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e Maestro di Fiera, Gianluca Foresi, della direttrice organizzativa dell’evento, Chiara Natella e una delegazione della Federazione Balestrieri Sanmarinesi, che recherà il Gonfalone dell’antica Repubblica e ricambierà così la presenza di una delegazione della Fiera salernitana in quel di San Marino la scorsa estate.

Gli sbandieratori del Gruppo Città de la Cava “Li quattro distretti – Luca Barba” e gli artisti delle antiche arti terranno il primo spettacolo da non perdere. Quella che è ormai attestata tra le maggiori fiere medievali d’Italia proseguirà poi fino al 1 maggio 2023, nel centro storico di Salerno.