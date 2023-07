Caldo record, rinviata la "Fiera di Sant'Anna e dei Sapori del Mare"

Rinviata a data da destinarsi la "Fiera di Sant'Anna e dei Sapori del Mare", in programma dal 26 al 30 luglio. A comunicarlo gli organizzatori: "La fiera verrà rinviata a data da destinarsi perché il troppo caldo potrebbe creare seri problemi di salute ai partecipanti che ha determinato anche una bassa adesione degli operatori ambulanti che con il loro contributo fanno sì che si possa tenere la festa di musica".

La nota degli organizzatori

"Noi - aggiungono gli organizzatori - come organizzazione non riceviamo nessun contributo dagli enti, tutta la spesa economica è sulle spalle dei soli partecipanti, ma ripeto, il troppo caldo, le tante iniziative presenti hanno fatto sì che non ci fosse una grande adesione degli operatori ambulanti ragion per cui non sarebbero state coperte le spese. La valutazione è di non annullare la Fiera ma rinviarla in un periodo meno caldo, magari tra fine agosto ed inizio settembre, e in un periodo in cui ci sia la possibilità di una maggiore adesione degli operatori ambulanti".