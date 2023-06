Tornano le file al bar Nettuno: il sole non scoraggia salernitani e turisti

Tornano le code al bar Nettuno sul lungomare Trieste di Salerno. Non è una novità, ma oggi pomeriggio - come mostra la foto di Antonio Capuano - passanti e automobilisti non hanno potuto non notare l'infinita fila che occupa buona parte della strada antistante la storica gelateria. In tanti - tra salernitani e turisti - non hanno voluto rinunciare, nonostante il sole e il caldo, alla nocciatella e alle altre specialità made in Salerno.