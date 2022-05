“Filosofando con i bambini per una critica della ragion puerile”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si concluderà mercoledì 4 maggio dalle ore 9,00 alle 12,00 presso la Villa Comunale di Salerno il percorso di Filosofia con bambini realizzato in questo anno di ripresa delle attività di P.C.T.O ( percorso per le Competenze Trasversali di Orientamento) del Liceo “Alfano I” Indirizzo Scienze Umane con la scuola primaria dell ‘I.C. “G. Barra” di Salerno. Un’esperienza molto importante già realizzata in alcune scuole di Salerno e provincia e che ha visto la realizzazione di un testo che ne documenta il percorso didattico e pedagogico. Il percorso di questo anno scolastico si è svolto con i bambini della scuola “G. Barra”, delle classi terze, quarte e quinte guidati dai docenti e dagli studenti della classe quarta C Scienze umane del liceo “Alfano “ in cinque incontri in presenza, che hanno visto coinvolti e partecipi tutti i suoi protagonisti in una riflessione collettiva sui concetti filosofici, con storie, racconti, dialoghi, brainstorming sulle parole chiave scelte dai bambini. Gli studenti hanno presentato ai bambini fiabe e racconti dedicati ai concetti di libertà, vita, natura, giustizia e pace, con semplici drammatizzazioni e dialoghi socratici. In aula infatti hanno ospitato alcuni alunni che rappresentavano Socrate e Platone, Talete ed Aristotele, per discutere sui problemi attuali o su argomenti d’altri tempi, sempre vicini alle curiosità dei bambini. Entusiasmo e grande partecipazione hanno caratterizzato il percorso didattico metodologico, durante il quale hanno operato in gruppi di lavoro, con ruoli diversificati e uniti per una finalità comune, quella di realizzare un elaborato finale, che il 4 maggio immersi nel verde e nella natura della villa comunale cittadina presenteranno a genitori, maestri, compagni di scuola. Sfileranno con le loro storie ideate e drammatizzate sui colorati cartelloni, dialogheranno come nelle antiche agorà greche tra loro , si interrogheranno sul senso di giustizia e libertà con i colori delle bandiere italiana, europea e ucraina, ma soprattutto immersi in un virtuale arcobaleno, illuminato dalla parola chiave più gettonata da tutti, “PACE”.